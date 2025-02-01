Екатерина Александрова вышла в финал турнира в Линце, разгромив Каролину Мухову
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30-я ракетка мира из России Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В 1/2 финала она уверенно обыграла 19-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.
Линц. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
19
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
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30
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Александрова выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В матче за титул россиянка сразится с представительницей Украины Даяной Ястремской. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является представительница Латвии Елена Остапенко.
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