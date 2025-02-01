Екатерина Александрова вышла в финал турнира в Линце, разгромив Каролину Мухову

30-я ракетка мира из России Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В 1/2 финала она уверенно обыграла 19-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Александрова выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В матче за титул россиянка сразится с представительницей Украины Даяной Ястремской. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является представительница Латвии Елена Остапенко.