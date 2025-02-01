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«Единственный теннисист в мире». Медведев назвал необычную особенность своей игры

«Единственный теннисист в мире». Медведев назвал необычную особенность своей игры
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал главную особенность в своей игре.

«Я, наверное, единственный теннисист в мире, который может сыграть целый матч из четырёх сетов одной ракеткой. К условиям матча адаптироваться, если держать в руках одну и ту же ракетку», — приводит слова Медведева Jot Down Sport.

Ближайшим турниром Медведева станут соревнования категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), которые пройдут с 3 по 9 февраля. В первом круге Даниил сыграет с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

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