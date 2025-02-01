Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Монпелье, обыграв де Йонга
Поделиться
23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (131-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 17:10 МСК
131
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету де Йонга 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В финале соревнований в Монпелье Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США).
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
19:47
-
19:47
-
19:16
-
18:58
-
18:47
-
18:32
-
18:31
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:45
-
17:04
-
15:28
-
15:05
-
14:57
-
14:49
-
14:33
-
14:17
-
14:02
-
13:58
-
13:29
-
12:53
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:23
-
11:43
-
11:19
-
10:45
-
10:28
-
10:26
-
10:12
-
10:08
-
09:46
-
09:22