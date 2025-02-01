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Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Монпелье, обыграв де Йонга

Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Монпелье, обыграв де Йонга
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23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (131-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 17:10 МСК
Йеспер де Йонг
131
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету де Йонга 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В финале соревнований в Монпелье Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США).

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