Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Монпелье, обыграв де Йонга

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (131-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету де Йонга 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В финале соревнований в Монпелье Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США).