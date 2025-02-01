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Фото: Роджер Федерер встретился с Тьерри Анри и Дэвидом Бекхэмом

Фото: Роджер Федерер встретился с Тьерри Анри и Дэвидом Бекхэмом
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер встретился с бывшим футболистом лондонского «Арсенала», «Барселоны» Тьерри Анри и совладельцем «Интер Майами» и экс-игроком мадридского «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом. Также в кадре появился пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

Фото: страница Анри в социальных сетях

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более — на турниры «Большого шлема».

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