Появилась сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби, где сыграют пять российских теннисисток

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 3 по 9 февраля. В основную сетку соревнований попали пять российских теннисисток — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Полина Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Уже в первом круге пройдёт российское дерби — Самсонова встретится с Кудерметовой. Александрова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, Павлюченкова узнает свою соперницу по итогам квалификации. Касаткина начнёт турнир со второго круга благодаря высокому посеву.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.