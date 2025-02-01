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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, где сыграют Потапова и Блинкова

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, где сыграют Потапова и Блинкова
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Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который пройдёт с 3 по 9 февраля. В основную сетку соревнований попали две российские теннисистки — 33-я ракетка мира Анастасия Потапова и 83-й номер мирового рейтинга Анна Блинкова.

Сетка турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

В первом круге турнира Потапова сыграет с 393-й ракеткой мира австрийской теннисисткой Юлией Грабер. Соперница Блинковой на данный момент не определена.

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является экс первая ракетка мира представительница Чехии Каролина Плишкова, которая в финале обыграла Ану Богдан из Румынии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

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