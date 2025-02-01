Тим Хенмэн рассказал, что Энди Маррей не прислушался к его совету после завершения карьеры

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о тренерской работе трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея.

«Мой совет Энди [после завершения карьеры] был таким: не торопись. Он к нему, очевидно, не прислушался. Не думаю, что он сам такого ожидал. Но отказываться от возможности поработать с одним из величайших игроков было бы непросто. Видеть Энди около корта, видеть, как он спокоен, было забавно. Мы все немного гадаем, но думаю, что было достаточно намёков от него, что он хотел бы пойти по тренерскому пути», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.

Напомним, Маррей дебютировал в качестве тренера на Australian Open — 2025, где выступал в качестве наставника Новака Джоковича.