«Давно не испытывал подобного». Руне высказался о поражении от 98-й ракетки мира

12-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне прокомментировал неожиданное поражение от сербского теннисиста Хамада Меджедовича (94-й номер рейтинга ATP) в матче квалификационного раунда Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025. Игра завершилась победой серба в трёх сетах — 2:6, 6:3, 6:1.

«Я полностью потерял чувство мяча. Давно не испытывал подобного в своей жизни. Это немного странное чувство. Звучит банально, но я сыграл плохо. По этому поводу особо нечего сказать. Это был плохой уровень игры с моей стороны», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Отметим, что в сербской команде отсутствует 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, получивший травму на Australian Open — 2025.