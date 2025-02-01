Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира в Монпелье
Поделиться
23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (131-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 17:10 МСК
131
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Второй сет был очень сложным. Я не так хорошо подавал в начале поединка. Рад, что смог отыграться и выиграть в двух сетах. Не в каждом матче ты получаешь фору, поэтому здорово выиграть поединок в равной борьбе», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.
В финале соревнований в Монпелье Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
21:25
-
21:10
-
20:55
-
20:47
-
20:17
-
19:58
-
19:47
-
19:47
-
19:16
-
18:58
-
18:47
-
18:32
-
18:31
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:45
-
17:04
-
15:28
-
15:05
-
14:57
-
14:49
-
14:33
-
14:17
-
14:02
-
13:58
-
13:29
-
12:53
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:23
-
11:43
-
11:19
-
10:45