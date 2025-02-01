Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира в Монпелье

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира в Монпелье
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (131-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 17:10 МСК
Йеспер де Йонг
131
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Второй сет был очень сложным. Я не так хорошо подавал в начале поединка. Рад, что смог отыграться и выиграть в двух сетах. Не в каждом матче ты получаешь фору, поэтому здорово выиграть поединок в равной борьбе», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В финале соревнований в Монпелье Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США).

Материалы по теме
«Женщины», «Улыбка до ушей», «Бадоса». Скандальный Кирьос прошёлся по элите тенниса
«Женщины», «Улыбка до ушей», «Бадоса». Скандальный Кирьос прошёлся по элите тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android