Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира в Монпелье

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (131-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Второй сет был очень сложным. Я не так хорошо подавал в начале поединка. Рад, что смог отыграться и выиграть в двух сетах. Не в каждом матче ты получаешь фору, поэтому здорово выиграть поединок в равной борьбе», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В финале соревнований в Монпелье Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США).