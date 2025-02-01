Андрей Рублёв проиграл 102-й ракетке мира Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале он уступил американцу Александру Ковачевичу (102-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. За это время Рублёв выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Ковачевича девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.