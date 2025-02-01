Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, состоялся очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных матчей турнира во Франции.

Теннис. ATP-250, Монпелье (Франция), 1/2 финала, 1 февраля:

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 6:7 (4:7);

Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США) — 5:7, 4:6.

Таким образом, титул чемпиона Монпелье разыграют канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Александр Ковачевич.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Прошлогодним чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.