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Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 1 февраля

Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, состоялся очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных матчей турнира во Франции.

Теннис. ATP-250, Монпелье (Франция), 1/2 финала, 1 февраля:

  • Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США) — 5:7, 4:6.

Таким образом, титул чемпиона Монпелье разыграют канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Александр Ковачевич.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Прошлогодним чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

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