«Корт подходит». Екатерина Александрова — о выходе в третий финал на турнире в Линце

30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в финал на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В полуфинале она уверенно обыграла чешку Каролину Мухову (6:0, 6:4).

«Я очень люблю играть в помещении, и я думаю, что [этот] корт как раз подходит моему стилю игры. Мне нравится играть здесь, поэтому я всегда стараюсь оставаться тут как можно дольше, и это работает», — приводит слова Александровой сайт WTA.

Александрова в третий раз в своей карьере сыграет в финале турнира в Линце. Титул 2025 года она разыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.