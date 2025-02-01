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«Корт подходит». Екатерина Александрова — о выходе в третий финал на турнире в Линце

«Корт подходит». Екатерина Александрова — о выходе в третий финал на турнире в Линце
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30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в финал на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В полуфинале она уверенно обыграла чешку Каролину Мухову (6:0, 6:4).

Линц. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Я очень люблю играть в помещении, и я думаю, что [этот] корт как раз подходит моему стилю игры. Мне нравится играть здесь, поэтому я всегда стараюсь оставаться тут как можно дольше, и это работает», — приводит слова Александровой сайт WTA.

Александрова в третий раз в своей карьере сыграет в финале турнира в Линце. Титул 2025 года она разыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

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