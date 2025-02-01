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«Он хорошо играет». Пивоварова — о поражении Рублёва в полуфинале турнира в Монпелье

«Он хорошо играет». Пивоварова — о поражении Рублёва в полуфинале турнира в Монпелье
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала поражение 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Он уступил американцу Александру Ковачевичу (102-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.

Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Сейчас я не вижу ничего критичного, потому что он хорошо играет, он не проигрывает в ноль по счёту, он не делает большое количество ошибок», — сказала Пивоварова в эфире BB Tennis.

За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

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