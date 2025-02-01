«Он хорошо играет». Пивоварова — о поражении Рублёва в полуфинале турнира в Монпелье

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала поражение 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Он уступил американцу Александру Ковачевичу (102-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.

«Сейчас я не вижу ничего критичного, потому что он хорошо играет, он не проигрывает в ноль по счёту, он не делает большое количество ошибок», — сказала Пивоварова в эфире BB Tennis.

За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.