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«Нынешнее поколение — совершенно иное». Кузнецова — о теннисистах в социальных сетях

«Нынешнее поколение — совершенно иное». Кузнецова — о теннисистах в социальных сетях
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова порассуждала о спортсменах, которые ведут блоги в социальных сетях.

«Янник Синнер завёл YouTube-канал и уже выложил первый влог с Australian Open. Отличная новость для поклонников Янника и тенниса в целом. Конечно, всем интересна жизнь спортсменов за кадром, и мало кто это показывает. Знаю, что ведёт влоги Даша Касаткина, а также Циципас очень серьёзно относится к созданию контента. Видела ролик, где его снимают множество камер, а также он возит с собой двоих сотрудников как раз для того, чтобы создавать видеоконтент. Это, конечно, совершенно другой уровень, нежели то, как было раньше. Честно скажу, у меня тоже была такая идея. Но я поняла, что меня это будет элементарно отвлекать от игры и концентрации. Кроме того, невозможно что-либо снимать и сразу выпускать, поскольку таким образом ты можешь показать свои слабые места соперникам.

Но нынешнее поколение — совершенно иное. Сейчас мы видим, что многие спортсмены активно ведут соцсети и некоторым это абсолютно комфортно, а вот другим доставляет проблемы. Публичность часто мешает как тренировкам, так и жизни в целом. Также знаю, что агентства заставляют теннисистов вести социальный контент и быть активными в интернете, поскольку это большой заработок в сфере маркетинга», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

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