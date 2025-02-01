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Уайлд и Фис устроили перепалку после матча КД. Их разнимал сотрудник сборной Франции

Уайлд и Фис устроили перепалку после матча КД. Их разнимал сотрудник сборной Франции
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Теннисисты Тьяго Уайлд и Артюр Фис вступили в перепалку после матча Кубка Дэвиса. Напряжённый момент произошёл на решающем брейк-пойнте. Фис пробил в аут, но судье показалось, что Уайлд коснулся мяча ракеткой, когда уворачивался. В итоге Тьяго проиграл гейм, а вскоре и матч. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Фиса.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

После матча теннисисты яростно пожали друг другу руки. Спортсменов пытался успокоить член сборной Франции, за которую выступает Фис.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. С 1979 года соревнования проходят под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.

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