Уайлд и Фис устроили перепалку после матча КД. Их разнимал сотрудник сборной Франции

Теннисисты Тьяго Уайлд и Артюр Фис вступили в перепалку после матча Кубка Дэвиса. Напряжённый момент произошёл на решающем брейк-пойнте. Фис пробил в аут, но судье показалось, что Уайлд коснулся мяча ракеткой, когда уворачивался. В итоге Тьяго проиграл гейм, а вскоре и матч. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Фиса.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

После матча теннисисты яростно пожали друг другу руки. Спортсменов пытался успокоить член сборной Франции, за которую выступает Фис.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. С 1979 года соревнования проходят под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.