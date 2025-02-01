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Стало известно, когда Новак Джокович может вернуться на корт после травмы

Стало известно, когда Новак Джокович может вернуться на корт после травмы
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Новак Джокович рассчитывает вернуться на корт в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Sportal.

Серб планирует вскоре начать щадящие тренировки, чтобы успеть восстановиться к турниру в Дохе, который начнётся 17 февраля.

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2025 серб снялся с матча с немцем Александром Зверевым из-за травмы бедра после первого проигранного сета — 6:7 (5:7). Джокович дважды играл на Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу. Изначально предполагалось, что Джокович пропустит два-три месяца.

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