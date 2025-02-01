Стаббс — о допинг-деле Синнера: гарантирую вам, ВАДА его дисквалифицирует

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс с недоумением высказалась о ходе допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Ситуация с ВАДА просто смешная. ITIA устанавливает отсутствие вины, а затем через несколько месяцев ВАДА решает: «Знаете что, это нас не совсем устраивает, мы хотим, чтобы он заплатил за то, что его команда сделала глупость, но мы подождём до апреля». Вы шутите?

Он участвовал в двух турнирах «Большого шлема» и выиграл их. Вы думаете, что это хорошая идея, ВАДА? Я гарантирую вам, они его дисквалифицируют. Это будет ужасное решение для тенниса», — приводит слова Стаббс Tennis365.