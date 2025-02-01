Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стаббс — о допинг-деле Синнера: гарантирую вам, ВАДА его дисквалифицирует

Стаббс — о допинг-деле Синнера: гарантирую вам, ВАДА его дисквалифицирует
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс с недоумением высказалась о ходе допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Ситуация с ВАДА просто смешная. ITIA устанавливает отсутствие вины, а затем через несколько месяцев ВАДА решает: «Знаете что, это нас не совсем устраивает, мы хотим, чтобы он заплатил за то, что его команда сделала глупость, но мы подождём до апреля». Вы шутите?

Он участвовал в двух турнирах «Большого шлема» и выиграл их. Вы думаете, что это хорошая идея, ВАДА? Я гарантирую вам, они его дисквалифицируют. Это будет ужасное решение для тенниса», — приводит слова Стаббс Tennis365.

Материалы по теме
Первая ракетка мира Янник Синнер завёл YouTube-канал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android