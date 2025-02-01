Ковачевич — о Рублёве: выйти на корт с ним — большая честь. Наблюдаю за Андреем много лет

102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич прокомментировал победу над 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

«Кажется, каждый день я говорю об одном и том же — о том, что я провёл лучший матч в своей жизни. На этой неделе мой уровень высок. Андрей — невероятный игрок, я наблюдаю за ним много лет. Выйти на корт с таким человеком — большая честь», — сказал Ковачевич в интервью на корте.

За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.