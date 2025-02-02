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Бинаги — о допинг-деле Синнера: он переживает ситуацию, граничащую с бесчеловечностью

Бинаги — о допинг-деле Синнера: он переживает ситуацию, граничащую с бесчеловечностью
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о ситуации с допинг-делом трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера.

«Янник переживает стрессовую ситуацию, граничащую с бесчеловечностью. И речь идет о 23-летнем парне, который подвергается максимальному давлению со всех сторон. На корте все хотят его победить. Кроме того, Спортивном арбитражном суде ожидается вынесение решения, в отношении которого я настроен абсолютно оптимистично, но которое теоретически может разрушить его карьеру», — приводит слова Бинаги La Repubblica.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговому делу Янника Синнера пройдут 16 и 17 апреля 2025 года. Они состоятся в штаб-квартире CAS в Лозанне в закрытом режиме.

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