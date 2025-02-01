Ковачевич рассказал, почему был особенно мотивирован обыграть Андрея Рублёва

102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич рассказал о мотивации после победы над 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

«Если ты аутсайдер, то чувствуешь себя намного свободнее, играя с соперником из топ-10. Ты должен показать себя в поединке с этими парнями. Для меня большая честь выступать с ними на корте. Но если ты не покажешь себя, они, как всегда, заберут своё», — сказал Ковачевич в интервью на корте.

За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.