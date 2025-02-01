Ковачевич рассказал, почему был особенно мотивирован обыграть Андрея Рублёва
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102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич рассказал о мотивации после победы над 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
102
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
«Если ты аутсайдер, то чувствуешь себя намного свободнее, играя с соперником из топ-10. Ты должен показать себя в поединке с этими парнями. Для меня большая честь выступать с ними на корте. Но если ты не покажешь себя, они, как всегда, заберут своё», — сказал Ковачевич в интервью на корте.
За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
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