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Ковачевич рассказал, почему был особенно мотивирован обыграть Андрея Рублёва

Ковачевич рассказал, почему был особенно мотивирован обыграть Андрея Рублёва
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102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич рассказал о мотивации после победы над 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Если ты аутсайдер, то чувствуешь себя намного свободнее, играя с соперником из топ-10. Ты должен показать себя в поединке с этими парнями. Для меня большая честь выступать с ними на корте. Но если ты не покажешь себя, они, как всегда, заберут своё», — сказал Ковачевич в интервью на корте.

За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

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