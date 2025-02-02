«Ему нужно больше времени». Муратоглу — о неудачах Зверева в финалах ТБШ

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу рассказал, почему немец Александр Зверев не может победить в финале турнира «Большого шлема».

«Не думаю, что Саша проиграл последний финал из-за того, что недостаточно верит в себя. Ему всё ещё чего-то не хватает в игре. Он точно прибавил, но, когда дело доходит до важных моментов, ему не хватает смелости, агрессивности, риска, инициативы в матче. Он заставляет себя делать это, но пока это выглядит неестественно. Думаю, ему нужно больше времени, — приводит слова Муратоглу Tennis365.

В финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Зверев уступил итальянцу Яннику Синнеру. Немец проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере.