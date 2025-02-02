Артюр Фис высказался о стычке с Уайлдом после матча Кубка Дэвиса

Французский теннисист Артюр Фис высказался о перепалке с бразильцем Тьяго Уайлдом после матча Кубка Дэвиса.

«Сегодня я подавал особенно хорошо, мне нужно продолжать в том же духе. Постараюсь сохранить ту же уверенность. Решение рефери, к сожалению, неверное. Мы уважаем друг друга за пределами корта. Обсудили этот момент после матча. В этом нет ничего серьёзного, такие вещи случаются под влиянием атмосферы и публики», — приводит слова Фиса Eurosport.

Напряжённый момент произошёл на решающем брейк-пойнте. Фис пробил в аут, но судье показалось, что Уайлд коснулся мяча ракеткой, когда уворачивался. В итоге Тьяго проиграл гейм, а вскоре и матч. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Фиса. После матча теннисисты яростно пожали друг другу руки. Спортсменов пытался успокоить член сборной Франции, за которую выступает Фис.