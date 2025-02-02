Андрей Рублёв: мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) от американца Александра Ковачевича.

«Самое главное — это то, что мне удалось сохранить спокойствие. Я боролся до конца. Сейчас могу больше говорить о своей игре, а не о своём поведении, что хорошо. Посмотрим, но понемногу я начинаю снова обретать хоть какие-то ощущения. Конечно, сегодня был хороший матч, но мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга. Он (Ковачевич) сыграл хороший матч, он заслужил победу, играл гораздо свободнее, чем я», — приводит слова Рублёва Midi Libre.