Андрей Рублёв: мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) от американца Александра Ковачевича.
Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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102
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
«Самое главное — это то, что мне удалось сохранить спокойствие. Я боролся до конца. Сейчас могу больше говорить о своей игре, а не о своём поведении, что хорошо. Посмотрим, но понемногу я начинаю снова обретать хоть какие-то ощущения. Конечно, сегодня был хороший матч, но мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга. Он (Ковачевич) сыграл хороший матч, он заслужил победу, играл гораздо свободнее, чем я», — приводит слова Рублёва Midi Libre.
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