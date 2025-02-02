Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга

Андрей Рублёв: мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) от американца Александра Ковачевича.

Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Самое главное — это то, что мне удалось сохранить спокойствие. Я боролся до конца. Сейчас могу больше говорить о своей игре, а не о своём поведении, что хорошо. Посмотрим, но понемногу я начинаю снова обретать хоть какие-то ощущения. Конечно, сегодня был хороший матч, но мой уровень далёк от игрока из топ-10 рейтинга. Он (Ковачевич) сыграл хороший матч, он заслужил победу, играл гораздо свободнее, чем я», — приводит слова Рублёва Midi Libre.

Материалы по теме
Александрова в третий раз вышла в финал Линца. А Рублёв сенсационно проиграл 102-й ракетке
Александрова в третий раз вышла в финал Линца. А Рублёв сенсационно проиграл 102-й ракетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android