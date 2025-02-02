«Мои парни». Мария Шарапова опубликовала фото возлюбленного с сыном

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поделилась фото возлюбленного, британского бизнесмена Александра Гилкса с сыном Теодором. Она опубликовала снимок на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница Шараповой в социальных сетях

«Мои парни», — подписала фото российская теннисистка.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Напомним, Шарапова впервые стала мамой в июле 2022 года.