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Эмма Радукану — об уходе тренера Кавадея из команды: я поддерживаю его

Эмма Радукану — об уходе тренера Кавадея из команды: я поддерживаю его
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Победительница одного турнира «Большого шлема», 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась мнением об уходе из её команды тренера Ника Кавадея.

«Это сложно. Ник — замечательный человек. Я знаю его с детства, и он тренировал меня раньше, так что я думаю, что мы действительно хорошо работали вместе.

К сожалению, ему пришлось поставить своё здоровье на первое место, что я полностью понимаю, и я поддерживаю его, и я просто желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Радукану The National.

В 2024 году Кавадей тренировал Эмму Радукану. 24 января 2025 года они прекратили своё партнёрство из-за проблем со здоровьем у Ника.

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