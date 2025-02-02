Экс-тренер Серены Уильямс: Радукану на 100 процентов игрок уровня топ-10

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высоко оценил потенциал чемпионки US Open — 2021 британской теннисистки Эммы Радукану.

«Эмма на 100 процентов игрок уровня первой десятки. Она отлично бьёт по мячу. С психологической точки зрения Эмма уже имеет опыт. Она может победить кого угодно, когда угодно и где угодно, включая саму себя, пока у неё нет верного голоса и внутреннего секретного соуса.

Она слишком талантлива, чтобы не быть одной из лучших в мире. За последние четыре года у неё было больше тренеров, чем титулов. Возможно, ей стоит тренировать саму себя», — приводит слова Маччи Tennis365.