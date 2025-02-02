«Поражение есть поражение. Объяснений нет». Андрей Рублёв — о вылете в полуфинале Монпелье

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) от американца Александра Ковачевича.

— Можно ли объяснить это поражение отсутствием ритма?

— Честно говоря, я не знаю. Поражение есть поражение, объяснений нет. Если вы проиграли, то это потому, что вы были хуже другого игрока, а он был лучше вас. Это так.

— Мы заметили, что вы закрываете глаза, когда меняете сторону. Можете ли вы объяснить нам этот ритуал?

— Для меня это что-то новое. Я считаю, что это очень помогает мне сохранять спокойствие, — приводит слова Рублёва Midi Libre.