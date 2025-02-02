Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Понятия не имею». Эмма Радукану — о планах на текущий сезон

«Понятия не имею». Эмма Радукану — о планах на текущий сезон
Комментарии

Победительница одного турнира «Большого шлема», 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о планах на ближайшие турниры в сезоне.

«Понятия не имею. Я буду принимать решения постепенно, неделя за неделей. Посмотрим, как я себя чувствую, как себя чувствует моё тело, и, думаю, составим план. Но я не загадываю слишком далеко, просто стараюсь жить сегодняшним днём в текущих обстоятельствах», — приводит слова британки The National.

Ранее британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 3 по 9 февраля.

Материалы по теме
Эмма Радукану — об уходе тренера Кавадея из команды: я поддерживаю его
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android