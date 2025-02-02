«Понятия не имею». Эмма Радукану — о планах на текущий сезон

Победительница одного турнира «Большого шлема», 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о планах на ближайшие турниры в сезоне.

«Понятия не имею. Я буду принимать решения постепенно, неделя за неделей. Посмотрим, как я себя чувствую, как себя чувствует моё тело, и, думаю, составим план. Но я не загадываю слишком далеко, просто стараюсь жить сегодняшним днём в текущих обстоятельствах», — приводит слова британки The National.

Ранее британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 3 по 9 февраля.