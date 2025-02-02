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Радукану рассказала, кто заменит ушедшего из команды Кавадея на турнире в Абу-Даби

Радукану рассказала, кто заменит ушедшего из команды Кавадея на турнире в Абу-Даби
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Победительница одного турнира «Большого шлема», 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о временной замене ушедшего из команды тренера Ника Кавадея на Романа Келечича на предстоящем турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Под руководством Келечича британка готовилась с 14 до 16 лет.

«Он путешествовал со мной, когда мне было 14-15 лет, на юношеских турнирах. Мы вместе ездили во все значимые места, когда были моложе и участвовали в юношеских турнирах.

Честно говоря, мы не виделись столько лет. Но он живёт в Дубае, и я думаю, что в этой ситуации я всё равно хотела с ним увидеться. Хотя бы просто повидаться. Поэтому я написала ему, и теперь он со мной на корте. Так что Келечич поможет мне на этом турнире», — приводит слова британки The National.

Ранее британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 3 по 9 февраля.

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