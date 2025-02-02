Александрова — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция финала Линца начнётся в 16:00

Сегодня, 2 февраля, пройдёт финальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), в котором 30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с украинкой Даяной Ястремской (72-й номер рейтинга WTA). Встреча начнётся не ранее 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Ястремской. При этом лишь последние два матча пришлись на основные сетки турниров WTA: в Майами-2019 победила Даяна (6:3, 6:2), а в Хертогенбосхе-2022 сильнее оказалась уже Екатерина (2:6, 7:6 (7:1), 6:2). До того Александрова выиграла в Будапеште-2018, а Ястремская выбила её из квалификации Санкт-Петербурга-2018 и из турнира в Илкли в том же году.