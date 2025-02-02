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Эмма Радукану — о выборе нового тренера: хочу убедиться, что мне это подходит

Эмма Радукану — о выборе нового тренера: хочу убедиться, что мне это подходит
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Победительница одного турнира «Большого шлема», 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что не хочет торопиться с выбором тренера на постоянной основе.

«Я не стала сразу браться за что-то, потому что хочу убедиться, что мне это подходит. И я думаю, что этот период, когда у меня не будет постоянного партнёра, многому меня научит. Увижу, чего я хочу, а чего не хочу искать в следующем партнёре.

Так что использую этот период времени, чтобы просто понять, что для меня действительно важно. Сейчас я ещё не совсем уверена. Я не составила никаких планов и не приняла никаких решений. Так что да, я просто использую эти пару недель, чтобы понять, что я чувствую, а потом приму решение», — приводит слова Радукану The National.

Ранее британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 3 по 9 февраля. Тренером на этих соревнованиях выступит Роман Келечич, с которым британка работала с 14 до 16 лет.

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