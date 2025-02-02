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В Италии назвали возможного кандидата на пост тренера Янника Синнера

В Италии назвали возможного кандидата на пост тренера Янника Синнера
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Бывшая 18-я ракетка мира итальянец Андреас Сеппи является одним из кандидатов на пост тренера трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Янника Синнера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Прежде всего, я польщён, что моё имя было упомянуто. Хочу сказать, что со мной никто не связывался по этому поводу. Но, конечно, если бы была возможность тренировать такого чемпиона, как Янник… как можно было бы сказать «нет»?» — приводит слова Сеппи источник.

По ходу Australian Open — 2025 Синнер сообщил, что прекратит сотрудничество с австралийским тренером Дарреном Кэхиллом в конце сезона. С Янником продолжит работать Симоне Ваньоцци.

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