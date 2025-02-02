Вероника Кудерметова не смогла выйти в основную сетку турнира в Абу-Даби, проиграв Кенин

51-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в финальном раунде квалификации на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она потерпела поражение от американки Софьи Кенин (74-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кенин два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Софья Кенин узнает свою соперницу в первом круге основной сетки позднее. Напомним, действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина.