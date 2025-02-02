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Халеп — о восстановлении после травмы колена: я чувствую боль, мне трудно играть

Халеп — о восстановлении после травмы колена: я чувствую боль, мне трудно играть
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 33-летняя румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о трудностях восстановления после травмы колена.

«Травма колена, которую я получила, довольно серьёзная, и мне трудно восстановиться. Не знаю, боюсь ли я перенапрягаться, но, когда я чувствую боль, мне трудно играть на своём высшем уровне. Очень трудно вернуться на прежний уровень формы, особенно после такого долгого перерыва», — приводит слова Халеп Golazo.ro.

Симона Халеп примет участие в турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Соревнования в Клуж-Напоке пройдут с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Каролина Плишкова.

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