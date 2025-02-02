Халеп — о мыслях завершить карьеру: я достигла этого возраста

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 33-летняя румынская теннисистка Симона Халеп поделилась мнением о возможном завершении карьеры в ближайшем будущем.

«Мысль об уходе из спорта приходит мне в голову очень часто. Я достигла того возраста, когда у меня появляются травмы, от которых трудно оправиться. Моё колено не заживает полностью — мне посоветовали сделать операцию, но это сложная процедура, и я не думаю, что пойду на неё. Посмотрим, что будет дальше. Жизнь идёт вперёд, и я буду принимать всё как есть», — приводит слова спортсменки Golazo.ro.

Симона Халеп примет участие в турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Соревнования в Клуж-Напоке пройдут с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Каролина Плишкова.