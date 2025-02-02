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Симона Халеп: теннис — это не всё в моей жизни. Хочу попробовать себя в других сферах

Симона Халеп: теннис — это не всё в моей жизни. Хочу попробовать себя в других сферах
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 33-летняя румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что хочет попробовать себя в других видах деятельности, помимо тенниса.

«Теннис — это не всё в моей жизни. У меня много желаний и целей, не связанных со спортом. Всё, что я делала, было необычным… Возможно, я даже не мечтала о том, чтобы стать первой ракеткой мира и выиграть два турнира «Большого шлема». Я упорно трудилась ради этого и чувствую себя реализованной как теннисистка. Теперь я хочу заниматься чем-то ещё, а не только теннисом. Первая часть моей жизни была посвящена теннису. Сейчас я хочу попробовать себя в других сферах», — приводит слова спортсменки Golazo.ro.

Ранее стало известно, что Симона Халеп примет участие в турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Соревнования в Клуж-Напоке пройдут с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Каролина Плишкова.

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