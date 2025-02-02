Дарью Касаткину представили под флагом Испании во время жеребьёвки турнира в Абу-Даби

Во время жеребьёвки турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) произошёл курьёзный случай. 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина была ошибочно представлена в сетке под флагом Испании.

В Абу-Даби Касаткина посеяна под третьим номером, из-за чего пропускает первый круг. Во втором раунде Дарья сыграет с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и квалифаером.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. В финале она одержала уверенную победу над Дарьей Касаткиной со счётом 6:1, 6:4. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.