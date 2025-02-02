Радукану — о моральной подготовке к сезону: ходила на свидание с чашкой кофе

Победительница одного турнира «Большого шлема», 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своём подходе к моральной подготовке к этому сезону, объяснив, что важно уделять время себе.

«Прошлый год был для меня трудным в том смысле, что я пропустила вторую половину сезона из-за травмы. И, считаю, у меня было много времени, чтобы поразмышлять в этот период. Мне пришлось принять несколько очень сложных решений. Некоторые из решений были такими, с которыми ты долго мучаешься — эмоционально к ним привязан, и я понимаю, что не могла делать для себя самые лучшие вещи.

Раньше у меня не было много времени для чтения, как сейчас, чтобы проводить много времени в одиночестве. Я начала делать это гораздо больше. В этом году я много гуляла одна, ходила на свидание с чашкой кофе и просто проводила много времени одна, чтобы заглянуть в себя и поразмышлять. Мне это нравится, хотя это и не самое простое дело, особенно когда турниры — довольно одинокое место»,— приводит слова британки The National.

Ранее британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 3 по 9 февраля.