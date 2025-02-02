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Радукану — о готовности к турниру в Абу-Даби: сейчас нет никаких проблем, никаких болей

Радукану — о готовности к турниру в Абу-Даби: сейчас нет никаких проблем, никаких болей
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Победительница одного турнира «Большого шлема», 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что готова физически к предстоящему турниру категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и её не беспокоят прошлые травмы.

«Я ещё не играла на турнире в таком режиме — даже в тренировочные дни, когда у меня нет тренера. Просто много игровых отрезков, что прекрасно. Это именно то, что мне нужно. Но я думаю, что в условиях, когда немного ветрено, вы тянетесь к мячам и не всегда находитесь в лучшей позиции или подаёте не так чисто, поэтому я просто слежу за своим телом. Сейчас нет никаких проблем, никаких болей, и за это я очень благодарна и счастлива. Потому что не думаю, что в прошлом году я смогла бы сделать то, что делаю сейчас», — приводит слова Радукану The National.

Ранее Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 3 по 9 февраля.

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