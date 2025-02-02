Олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг объявила о беременности

Бывшая 27-я ракетка мира, олимпийская чемпионка пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг сообщила, что скоро впервые станет мамой.
Фото: Из личного архива Пуиг
«Так рада окунуться в наше самое захватывающее приключение! Малышка Ракитт появится на свет летом 2025 года», — написала Пуиг на личной странице в социальных сетях.
В ноябре 2022 года спортсменка вышла замуж. Её избранником стал легкоатлет Натан Рекитт.
Моника Пуиг завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Главным достижением в карьере спортсменки стала золотая медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году. Это было первое олимпийское золото в истории Пуэрто-Рико.