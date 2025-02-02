Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элисе Мертенс победила на турнире WTA-250 в Сингапуре, обыграв в финале Энн Ли

Элисе Мертенс победила на турнире WTA-250 в Сингапуре, обыграв в финале Энн Ли
Комментарии

32-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В финале она одержала уверенную победу над представительницей США Энн Ли (85-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Сингапур. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Энн Ли
85
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. За это время Мертенс выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ли три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Титул в Сингапуре стал девятым в карьере 29-летней Элисе Мертенс на турнирах WTA в одиночном разряде.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android