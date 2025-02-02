Элисе Мертенс победила на турнире WTA-250 в Сингапуре, обыграв в финале Энн Ли

32-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В финале она одержала уверенную победу над представительницей США Энн Ли (85-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. За это время Мертенс выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ли три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Титул в Сингапуре стал девятым в карьере 29-летней Элисе Мертенс на турнирах WTA в одиночном разряде.