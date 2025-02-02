Элисе Мертенс победила на турнире WTA-250 в Сингапуре, обыграв в финале Энн Ли
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32-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В финале она одержала уверенную победу над представительницей США Энн Ли (85-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
Сингапур. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
85
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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32
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. За это время Мертенс выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ли три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Титул в Сингапуре стал девятым в карьере 29-летней Элисе Мертенс на турнирах WTA в одиночном разряде.
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