Стала известна сетка турнира ATP-500 в Далласе, где сыграют Фриц, Рууд и Шевченко

Стала известна сетка хардового турнира категории ATP-500 в Далласе (США), который пройдёт с 3 по 9 февраля. На нём сыграют три игрока из топ-10 мирового рейтинга — американцы Тейлор Фриц (четвёртая ракетка мира) и Томми Пол (9), а также норвежец Каспер Рууд (5). В Далласе также выступит бывший российский теннисист Александр Шевченко.

В первом круге Фриц сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, Пол сразится с соотечественником Дженсоном Бруксби, Рууд — с американцем Маркосом Гироном. Шевченко встретится с американцем Райлли Опелкой.

Ранее турнир в Далласе проходил в категории ATP-250. Действующим чемпионом соревнований является Томми Пол.