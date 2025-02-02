«Если она может, почему я не могу?» Циципас — об успешном выступлении Бадосы на AO-2025

13-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о взаимодействии со своей возлюбленной, испанкой Паулой Бадосой, на Australian Open — 2025, где она дошла до полуфинала, в то время как сам Циципас проиграл ещё в первом круге.

«Её успех дает мне большую мотивацию. Это было очень впечатляюще и заслуженно. Во время турнира я подумал: «Если она может это сделать, почему я не могу?» Вот так я смотрю на это. Я дал ей несколько советов во время турнира, она предоставила мне в этом свободу.

У нас были серьёзные разговоры во время турнира. Я был с ней строг, не хотел быть слишком мягким. Потому что в таких обстоятельствах она научилась играть по-своему. Я чувствую, что в ней очень много потенциала, который она может использовать, чтобы ещё больше показать свою теннисную идентичность на корте», — приводит слова Циципаса сайт ATP.