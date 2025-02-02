Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о Бадосе: пытаюсь помочь ей выйти из зоны комфорта

Циципас — о Бадосе: пытаюсь помочь ей выйти из зоны комфорта
Комментарии

13-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своей роли в успехах своей возлюбленной, испанки Паулы Бадосы.

«Мне кажется, что были определённые моменты в прошлом, когда она играла недостаточно хорошо. Она просто не осознавала этого, потому что застряла в своей зоне комфорта. Я пытаюсь помочь ей выйти из зоны комфорта, чтобы она стала ещё более опасной на корте.

Меня вдохновляло видеть, как она играет. Это учит меня, как действовать, когда я сам нахожусь в таком положении. Чувствую, что она очень уважает то, что я говорю. Я очень счастлив, что у меня есть такие отношения, в которых я могу обмениваться мыслями», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Материалы по теме
«Если она может, почему я не могу?» Циципас — об успешном выступлении Бадосы на AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android