Циципас — о Бадосе: пытаюсь помочь ей выйти из зоны комфорта

13-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своей роли в успехах своей возлюбленной, испанки Паулы Бадосы.

«Мне кажется, что были определённые моменты в прошлом, когда она играла недостаточно хорошо. Она просто не осознавала этого, потому что застряла в своей зоне комфорта. Я пытаюсь помочь ей выйти из зоны комфорта, чтобы она стала ещё более опасной на корте.

Меня вдохновляло видеть, как она играет. Это учит меня, как действовать, когда я сам нахожусь в таком положении. Чувствую, что она очень уважает то, что я говорю. Я очень счастлив, что у меня есть такие отношения, в которых я могу обмениваться мыслями», — приводит слова Циципаса сайт ATP.