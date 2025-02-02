Ковачевич — о Рублёве: этот парень уже спортивная легенда

102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич высоко оценил спортивное наследие россиянина Андрея Рублёва. Напомним, Ковачевич обыграл Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

«Я уже много лет смотрел матчи Рублёва. Как-то мы с друзьями смотрели его хайлайты, сидя у меня дома на диване, поедая чипсы Doritos, а сейчас я его обыграл… Этот парень уже спортивная легенда. Так что даже не знаю, что сказать о такой победе, честно говоря», — приводит слова Ковачевича Midi Libre.

За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.