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Организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с национальностью Касаткиной

Организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с национальностью Касаткиной
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Организаторы турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) принесли извинения за ошибку, допущенную во время жеребьёвки соревнований. В сетке 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина была отображена как представительница Испании.

«Приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время трансляции жеребьёвки, во время которой рядом с именем Дарьи Касаткиной было указано неверное гражданство. Это была полностью административная ошибка, которая уже исправлена», — написано в сообщении, опубликованном пресс-службой в социальных сетях.

Напомним, что российские и белорусские теннисисты не выступают на турнирах под флагами своих стран. Они являются нейтральными спортсменами.

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