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Александрова — Ястремская: россиянка уверенно выиграла первый сет в финале Линца

Александрова — Ястремская: россиянка уверенно выиграла первый сет в финале Линца
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В эти минуты проходит финальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), в котором 30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встречается с украинкой Даяной Ястремской (72-й номер рейтинга WTA). Первый сет остался за россиянкой со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Линц. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		3
2 		6
         
Даяна Ястремская
72
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Ястремской. При этом лишь последние два матча пришлись на основные сетки турниров WTA: в Майами-2019 победила Даяна (6:3, 6:2), а в Хертогенбосхе-2022 сильнее оказалась уже Екатерина (2:6, 7:6 (7:1), 6:2). До того Александрова выиграла в Будапеште-2018, а Ястремская выбила её из квалификации Санкт-Петербурга-2018 и из турнира в Илкли в том же году.

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