Александрова — Ястремская: россиянка проиграла второй сет, уступив в шести геймах кряду

В эти минуты проходит финальный матч на хардовом турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), в котором 30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встречается с украинкой Даяной Ястремской (72-й номер рейтинга WTA). Второй сет остался за украинкой со счётом 6:3.
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Александрова вела со счётом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Ястремской. При этом лишь последние два матча пришлись на основные сетки турниров WTA: в Майами-2019 победила Даяна (6:3, 6:2), а в Хертогенбосхе-2022 сильнее оказалась уже Екатерина (2:6, 7:6 (7:1), 6:2). До того Александрова выиграла в Будапеште-2018, а Ястремская выбила её из квалификации Санкт-Петербурга-2018 и из турнира в Илкли в том же году.
- 2 февраля 2025
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