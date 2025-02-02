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«Буду придерживаться этого мнения». Рууд — о словах про турниры в Саудовской Аравии

«Буду придерживаться этого мнения». Рууд — о словах про турниры в Саудовской Аравии
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Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о взаимоотношениях со СМИ, а также вспомнил свои высказывания о выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«У меня есть небольшой план, чтобы, возможно, больше не быть таким откровенным. Не скажу, что это тревожит, но есть много реакций от самых разных людей, и это нормально. Люди могут выражать своё мнение, это свобода слова. Понимаю, что, когда ты становишься публичной фигурой, почти независимо от темы, у тебя появляется голос. Особенно когда ты говоришь о политике, то обязательно попадешь в заголовки.

Сказал то, что думал в тот момент, и буду придерживаться этого мнения до тех пор, пока в этих странах не произойдут радикальные перемены, и мне не нужно говорить больше, потому что это деликатная тема для обсуждения. Совершенно справедливо, что кто-то согласен с моими словами, а кто-то нет, в этом и заключается «прелесть игры», что вам позволено говорить об этом. Не жду, что все согласятся, я просто высказал своё мнение и постарался сформулировать свой ответ наиболее корректно", — приводит слова Рууда Nettavisen.

Напомним, во время выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде, Рууд заявил, что отказался от участия в соревнованиях и назвал Саудовскую Аравию спорной страной. Спортсмен вспомнил случай с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая в социальных сетях обвинила бывшего вице-премьера страны Чжан Гаоли в принуждении к сексу.

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