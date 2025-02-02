Тренер Котова объяснил, с чем связан прогресс Александра Ковачевича

Михаил Бриль, тренер 105-й ракетки мира Павла Котова, высказался о прогрессе американского теннисиста Александра Ковачевича (102-й номер мирового рейтинга).

«Ковачевич очень трудолюбивый. Когда люди с таким отношением подходят к делу, они выстреливают. Вопрос в том, насколько у него получится этот уровень держать на протяжении нескольких турниров или сезона», — сказал Бриль в эфире BB Tennis.

Напомним, Ковачевич обыграл Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4. За титул на турнире в Монпелье Александр Ковачевич поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.